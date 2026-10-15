Bakü’de dikkat çeken anlar: Hakan Fidan, Herzog konuşurken salonu terk etti

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Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’nın (CICA) 7. Zirvesi’nde dikkat çeken bir diplomatik protesto yaşandı. Zirve oturumları sürerken İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edildi.

Herzog konuşurken Hakan Fidan ve 10’dan fazla ülkenin temsilcisi salonu terk etti

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un öğle saatlerinde konuşmasına başladığı anlarda, Türkiye’nin başı çektiği çok sayıda ülke temsilcisi duruma tepki gösterdi. Türkiye’yi temsil eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve beraberindeki Türk heyeti ile birlikte 10’dan fazla ülkenin temsilcileri yerlerinden kalkarak salonu terk etti.

Herzog’a diplomatik protesto

Geniş katılımlı zirvede gerçekleşen bu toplu protesto anları salonda soğuk rüzgarlar estirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve diğer ülke temsilcilerinin salondan ayrılmasıyla birlikte koltuklar boş kalırken, verilen bu sert diplomatik mesaj CICA 7. Zirvesi’nin en çok konuşulan olayı oldu.