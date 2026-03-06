Bakü–Nahçıvan seferini yapan yolcu uçağı saldırı nedeniyle Iğdır'a indi (Video)

İran'dan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Havalimanı'na insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda terminal binasının isabet etmesi sonucu 2 kişi yaralanırken, binada da hasar meydana geldi. Saldırı sonrası güvenlik gerekçesiyle havalimanı geçici olarak uçuşlara kapatıldı.

Bu gelişmenin ardından Bakü'den Nahçıvan'a gitmek üzere havalanan iki yolcu uçağı, Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na yönlendirildi. İki uçak, saat 20.30 ve 23.00 sıralarında 150 yolcusuyla güvenli şekilde iniş gerçekleştirdi.

Iğdır'da yetkililer tarafından çiçeklerle karşılanan yolcuların güvenli şekilde ülkelerine ulaşmaları için gerekli tüm tedbirlerin alındığı öğrenildi. Uçaktan inen Nahçıvanlı yolcular, pasaport işlemlerinin ardından Iğdır'da hazır bekleyen otobüslerle Nahçıvan'a hareket etti.

Aynı şekilde Nahçıvan'dan Bakü'ye gidecek yolcular da otobüslerle Iğdır'a getirildi. Yolcular burada uçağa binerek Bakü'ye gitti. Dün gece Bakü'den 150 yolcu gelirken, Nahçıvan'dan gelen 166 yolcu ise uçakla Bakü'ye gitti.

Azerbaycanlı yolcular, "Güvenli şekilde indik hem de kardeşlerimizi gördük" diyerek memnuniyetlerini dile getirdiler. Karşılıklı seferlerin bir süre devam edeceği öğrenildi.