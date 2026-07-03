Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit görevinden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada , İzmir'in Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit hakkında "Rüşvet vermek" suçundan yürütülen adli bir soruşturmanın bulunduğu bildirildi.

Söz konusu soruşturma kapsamında Seferihisar Sulh Ceza Hakimliğinin 28 Haziran 2026 tarihli ve 2026/63 sorgu numaralı kararı ile Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit hakkında konutu terk etmemek suretiyle adli kontrol altına alınması yönünde hüküm kuruldu. Mahkemenin bu kararının ardından İçişleri Bakanlığı, adli süreci gerekçe göstererek yasal mevzuat doğrultusunda harekete geçti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Yiğit'in Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesinin verdiği yetki uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Karar, bakanlığın resmi kanalları üzerinden kamuoyunun bilgisine sunuldu.