Balık sezonu açıldı: En çok satılan balıklar ve fiyatları belli oldu

1 Eylül’de sona eren av yasağının ardından Karadeniz’e açılan balıkçılar, bu yıl ilk ayda geçen yıllara kıyasla daha bol hamsiyle döndü. Ortahisar’daki Moloz mevkiinde kurulan balık tezgahlarında hamsinin yanı sıra istavrit ve mezgit de en çok tercih edilen balıklar arasında bulunuyor. Tezgahlarda fiyatlar ise şöyle: hamsi, mezgit ve istavrit 100 TL, çipura 450 TL, tırsi 150 TL, levrek 400 TL ve somon 250 TL.

"Hamside bu sene bolluk yaşandı"

Çoğalmış, sezona iyi başladıklarını belirterek, "Karadeniz'de en çok talep gören balık hamsidir. Fiyatlarda biraz uygun. Kendi sularımızdan çıkıyor, baya yoğun talep görüyoruz. Görüntüsüne göre bu sene hamsi çok güzel, bol bir hamsi sezonu yaşayacağız. Yoğunluk hamsiden, mezgitten ve istavritten yana. Diğer balıklar yetiştirme balık" diye konuştu.

"Vatandaşımız da memnun biz de"

Çoğalmış, vatandaşın da balıkçının da fiyatlar ve balıklardan memnun olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"En güzel günlerimiz bizim. 6 ay boyunca hamsi sezonunu bekledik. Allah'a şükürler olsun o da bol miktarda çıkıyor. Yoğunluk var kafamızı tezgahlardan kaldıramıyoruz. Hayırlısı Allah'tan inşallah iyi bir sezon yaşarız. Bugün bir paket sigara 100 lira, bir kilogram hamsi de 100 lira. Üç kişi 1 kilogram hamsiyle doyuyor bu da haliyle bize yansıyor. Vatandaşımız da memnun biz de memnunuz."