  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Balık tutarken oltasına kafatası takıldı
Takip Et

Balık tutarken oltasına kafatası takıldı

İzmir'de sahilde balık avlayan amatör balıkçının oltasına insan kafatası takıldı. Deniz polisi, bedenin diğer kısmının da denizde olma ihtimali üzerine arama yaparken, kafatasının kime ait olduğunun tespiti için çalışma başlatıldı.

Haber Merkezi
DHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Balık tutarken oltasına kafatası takıldı
Takip Et

 

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında, Konak ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı sahil bandında meydana geldi. Bölgede ulunan bir amatör balıkçının oltasına, insan kafatası takıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Balık tutarken oltasına kafatası takıldı - Resim : 1

Yapılan incelemede kafatasının deforme halde olduğu tespit edildi. Asayiş Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kafatasının kime ait olduğunun tespitine ve olayın aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Ayrıca deniz polisi, bedenin diğer kısmının da denizde olabileceği ihtimali üzerine arama yapıyor. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Gündem
CHP 39'uncu Olağan Ankara İl Kongresi başladı: Tek aday var
CHP 39'uncu Olağan Ankara İl Kongresi başladı: Tek aday var
Ekrem İmamoğlu’nun 'savcılara hakaret' davası düştü
Ekrem İmamoğlu’nun 'savcılara hakaret' davası düştü
CHP Genel Başkanı Özel: Türkiye’de yapılacak seçimler bir referandum olacak
CHP Genel Başkanı Özel: Türkiye’de yapılacak seçimler bir referandum olacak
Dilan Polat, köprüde intihara mı kalkıştı? Engin Polat'tan açıklama geldi
Dilan Polat, köprüde intihara mı kalkıştı? Engin Polat'tan açıklama geldi
YSK kararını açıkladı: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
Pencereye çıkan kadın yardım istedi, olay ortaya çıktı: Faslı çifti fidye için 4 gündür rehin tutan şüpheli yakalandı
Pencereye çıkan kadın yardım istedi, olay ortaya çıktı