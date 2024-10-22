Balık yok, tezgahlar boş! Balık fiyatları cep yakıyor
Son 5 gündür Karadeniz'deki kötü hava şartları nedeniyle balıkçılar ava çıkamadı. Avcılık yapamayan balıkçılar limanlardaki bekleyişlerini sürdürürken, tezgahlar ise tamamen boş kaldı. Kimi balıkçı balık bulamazken, onlarda da fiyatlar arttı.
Karadeniz’deki rüzgar ve olumsuz hava koşulları balıkçıları vurdu. 5 gündür ava çıkamayan balıkçılar limanlardaki bekleyişini sürdürüyor. Avcılık yapılmayınca balık tezgahları da boş kaldı.
Eylülden bu yana ilk kez balıklar tezgaha çıkamadı
Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta, 1 Eylül’de başlayan av sezonu içerisinde ilk kez tezgahlarda balık yer almadı. Karadeniz'de sert esen rüzgarlar sebebiyle avcılık yapamayan balıkçılar limanlardaki bekleyişlerini sürdürürken, balıkçılar tamamen boş kaldı.
Satılacak balık yok
Balık almak için tezgahlara gelen bazı vatandaşlar balık olmadığını görünce geri dönmek zorunda kaldı.Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, bölgedeki olumsuz hava şartlarının 5 gündür aralıklarla devam ettiğini anımsattı.
Balıkçılar denize açılamıyor
Yapılan meteorolojik uyarılar üzerine balıkçılar olarak denize açılmadıklarını vurgulayan Ünlü, "Avcılık bu sürede hiç olmadı. Dolasıyla şu an itibarıyla tezgahlarımız boş kaldı. Yarın itibarıyla tezgahlarımızın yeniden dolmasını umut ediyoruz." dedi.
Satıcılar balık fiyatlarını artırdı
Ünlü, olumsuz hava koşullarının balığın avcılığı kadar fiyatlarını da etkilediğine dikkati çekerek, "Arz talebe bağlı olarak balık fiyatlarında bir artış söz konusu olabiliyor. Havanın kötü gitmesi avcılık kadar fiyatları da olumsuz etkiliyor. Maalesef birkaç gündür böyle bir tabloyla karşı karşıyayız." diye konuştu.