Balık yok, tezgahlar boş! Balık fiyatları cep yakıyor

Karadeniz’deki rüzgar ve olumsuz hava koşulları balıkçıları vurdu. 5 gündür ava çıkamayan balıkçılar limanlardaki bekleyişini sürdürüyor. Avcılık yapılmayınca balık tezgahları da boş kaldı.

Eylülden bu yana ilk kez balıklar tezgaha çıkamadı

Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta, 1 Eylül’de başlayan av sezonu içerisinde ilk kez tezgahlarda balık yer almadı. Karadeniz'de sert esen rüzgarlar sebebiyle avcılık yapamayan balıkçılar limanlardaki bekleyişlerini sürdürürken, balıkçılar tamamen boş kaldı.

Satılacak balık yok

Balık almak için tezgahlara gelen bazı vatandaşlar balık olmadığını görünce geri dönmek zorunda kaldı.Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, bölgedeki olumsuz hava şartlarının 5 gündür aralıklarla devam ettiğini anımsattı.

Balıkçılar denize açılamıyor

Yapılan meteorolojik uyarılar üzerine balıkçılar olarak denize açılmadıklarını vurgulayan Ünlü, "Avcılık bu sürede hiç olmadı. Dolasıyla şu an itibarıyla tezgahlarımız boş kaldı. Yarın itibarıyla tezgahlarımızın yeniden dolmasını umut ediyoruz." dedi.

Satıcılar balık fiyatlarını artırdı

Ünlü, olumsuz hava koşullarının balığın avcılığı kadar fiyatlarını da etkilediğine dikkati çekerek, "Arz talebe bağlı olarak balık fiyatlarında bir artış söz konusu olabiliyor. Havanın kötü gitmesi avcılık kadar fiyatları da olumsuz etkiliyor. Maalesef birkaç gündür böyle bir tabloyla karşı karşıyayız." diye konuştu.