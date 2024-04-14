Balıkçılıkta av sezonu sona eriyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, yarın sona erecek 2023-2024 balıkçılık av sezonunu değerlendirdi.

Denizlerde av yasağının, endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemilerini (gırgır ve trol) kapsayacağını, kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçıların ise bu yasaktan muaf olacağını ve avcılık yapmaya devam edebileceğini kaydeden Yumaklı, 4,5 ayı kapsayacak bu dönemde ekonomik faaliyetlerine devam etmek isteyen balıkçıların, Bakanlıktan izin almak ve belirlenen kurallara uymak koşuluyla kara suları dışındaki uluslararası sularda gırgır ve trol yöntemiyle avcılık yapabileceğine işaret etti.

Yumaklı, "2023-2024 balıkçılık av sezonu başta hamsi olmak üzere birçok türün avcılığı açısından bereketli geçti. Halkımızın sofralarındaki yerini alan avcılık ürünleri, aynı zamanda ihracata da yoğun olarak konu edilmiş ve ülkemize döviz girdisi sağladı." ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, av yasağının uygulandığı dönemde, halkın yaz sezonu boyunca küçük ölçekli balıkçıların yakaladıkları ve yetiştiriciliği yapılan balıklarla ihtiyacını rahatlıkla karşılayabileceğini vurguladı.

171 bin 219 denetim gerçekleştirildi

Sezon içi yapılan denetimlere de değinen Yumaklı, Bakanlıkça hem sürdürülebilir balıkçılığın temini hem de yasalara uygun avcılık yapan balıkçıların haklarını korumak için denizler, iç sular, karaya çıkış noktaları, nakil güzergahları, balıkçı gemileri, balık halleri, balık unu-yağı fabrikaları ve perakende satış yerlerinde 7 gün 24 saat denetimlerin yapıldığını belirtti.

Bu kapsamda geçen yıl toplam 171 bin 219 denetim gerçekleştirildiğinin altını çizen Yumaklı, kaçak avcılıkla elde edilen 593 ton su ürününe el konulduğunu bildirdi. Yumaklı, 6 bin 527 kişi ve iş yerine 74 milyon 12 bin 121 lira idari para cezası uygulandığını, ayrıca kurallara uygun avlanmayan 78 gemiye el konularak mülkiyetlerinin kamuya geçirildiğini aktardı.

Yumaklı, ticari ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığına ilişkin kuralların belirlendiği ve dörder yıl sürelerle yürürlükte kalan tebliğlerin yürürlük sürelerinin 31 Ağustos'ta tamamlanacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki sezon için, TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonundan gelecek rapor, iklim değişikliği ve sektörel gelişmeler göz önüne alınarak tüm paydaşların görüşleriyle su ürünleri konusunda uzman bilim insanlarından oluşturulan 'Bilimsel ve Teknik Tavsiye Kurulu' tarafından hazırlanacak raporlar dikkate alınacak. Koruma kullanma dengesi içerisinde sürdürülebilirlik temelli yeni kurallar uygulamaya alınmış olacak. Ülkemizin sucul zenginliğinin bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal etkenler dikkate alınarak sürdürülebilir bir şekilde devam ettirilmesi için balıkların üreme ve büyüme döneminde getirilen yasaklara uyulması balık ve balıkçıların geleceği açısından önem arz etmekte."