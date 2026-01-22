Balıkesir beşik gibi! Gece yarısı bir deprem daha meydana geldi
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 02.24’de merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
10 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, kent merkezinde de hissedildi.
Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 21, 2026
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2026-01-22
Saat:02:24:58 TSİ
Enlem:39.13306 N
Boylam:28.34583 E
Derinlik:10.21 km
Detay:https://t.co/fp1qNNbocO@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi