  Balıkesir beşik gibi! Gece yarısı bir deprem daha meydana geldi
Balıkesir beşik gibi! Gece yarısı bir deprem daha meydana geldi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Balıkesir beşik gibi! Gece yarısı bir deprem daha meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 02.24’de merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

10 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, kent merkezinde de hissedildi.

Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

