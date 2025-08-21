  1. Ekonomim
  3. Balıkesir beşik gibi: Sabaha karşı yine sallandı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki artçı sarsıntılar sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 04.51'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı 7,68 kilometre derinlikte gerçekleşti.

