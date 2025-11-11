  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Balıkesir beşik gibi sallanıyor: Bir deprem daha oldu
Takip Et

Balıkesir beşik gibi sallanıyor: Bir deprem daha oldu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde artçı sarsıntılar sürüyor. Akşam saatlerinde meydana gelen 4,9'luk depremin ardından gece saatlerinde 4 ve üzeri büyüklüğünde üç deprem daha meydana geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Balıkesir beşik gibi sallanıyor: Bir deprem daha oldu
Takip Et

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sarsıntılar devam ediyor.  

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD), ilçede saat 21.20'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 9.64 kilometre olarak ölçüldü. 

Sarsıntı çevre illerden ve İstanbul'dan da hissedildi.   

Peş peşe depremler sürüyor

AFAD verilerine göre, ilçede saat 00.02’de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğindeki sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. 

Üçüncü deprem saat 04.54'te 4,1 büyüklüğünde meydana geldi.  

Saat 06.08'de 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. 

"Olumsuz bir durum yok"

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, X hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sındırgı ilçemizde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Altında yükseliş hızlandı: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?Altında yükseliş hızlandı: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?Finans
Prof. Dr. Bektaş'tan kritik uyarı! Depreme hazır fayları deprem üretmeye zorluyorProf. Dr. Bektaş'tan kritik uyarı! Depreme hazır fayları deprem üretmeye zorluyorGündem

 

Gündem
Furkan Bölükbaşı paylaşımı sonrası gözaltına alındı
Furkan Bölükbaşı paylaşımı sonrası gözaltına alındı
Otizmli öğrenciyi merdivenden iten müdüre soruşturma başlatıldı
Otizmli öğrenciyi merdivenden iten müdüre soruşturma başlatıldı
MGK'ya 20 uzman yardımcısı alacak: Başvuru şartları belli oldu
MGK'ya 20 uzman yardımcısı alacak: Başvuru şartları belli oldu
Özel sağlık kuruluşu açma lisanslarında yeni düzenleme
Özel sağlık kuruluşu açma lisanslarında yeni düzenleme
Beyaz Saray'da Türkiye-ABD-Suriye zirvesi
Beyaz Saray'da Türkiye-ABD-Suriye zirvesi
Atatürk için saygı duruşunda bulunanlarla alay eden kişi gözaltında
Atatürk için saygı duruşunda bulunanlarla alay eden kişi gözaltında
Balıkesir'de meydana gelen 4.5'lik deprem anı kameralara yansıdı (Video)

Deprem Haberleri

Balıkesir'de meydana gelen 4.5'lik deprem anı kameralara yansıdı (Video)
Bu konularda ilginizi çekebilir
deprem