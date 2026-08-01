Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın boğazına yayın sırasında kor parçası isabet etti
Balıkesir’in Susurluk ilçesinde devam eden orman yangınına müdahaleyi sahada takip eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın sanal medyadan canlı yayın yaptığı sırada; rüzgarın etkisiyle havada uçuşan kor parçaları üzerine isabet etti.
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Kor parçalarından birinin boğazına gelmesi üzerine yayını sonlandıran Başkan Ahmet Akın, olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Susurluk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Başkan Akın’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yangın bölgesindeki söndürme çalışmaları ise 171 araç, 522 personelle aralıksız devam ediyor.