Balıkesir' depremi için günler öncesinden uyarmıştı! Prof. Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 25 gün önce yaptığı açıklamada Marmara’da beklenen büyük depreme ilişkin soruya dikkatleri Balıkesir'e çekerek yanıt vermişti. Üşümezsoy, Balıkesir’deki Gönen-Yenice ve Sarıköy fay hatlarında 7.2 büyüklüğüne kadar bir deprem olabileceğini söylemişti.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından gözler Prof. Dr. Üşümezsoy'a çevrildi.
Üşümezsoy, Marmara’da beklenen büyük depremin İstanbul’da değil, Balıkesir’deki Gönen-Yenice ve Sarıköy fay hatlarında olacağını söylemişti.
İstanbul merkezli senaryoların bilimsel zeminden yoksun olduğunu savunan Üşümezsoy, esas riskin Balıkesir başta olmak üzere Marmara’nın güneyinde, özellikle Gönen-Yenice fay hattında olduğunu vurgulamıştı.
“Asıl Tehlike Balıkesir’deki Sarıköy Fayı”
Üşümezsoy, büyük tehlikenin Balıkesir sınırlarında yer alan Sarıköy Fayı üzerinde olduğunu belirterek 1953 yılındaki Yenice-Gönen depreminin ardından bu hattın stres biriktirdiğini diye getirmişti.