Balıkesir depremi İstanbul depremini tetikler mi? Naci Görür açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.53'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Balıkesir depremi İstanbul'u etkiler mi?

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından yaptığı paylaşımda "Alakır-Sındırgı/Balıkesir depremleri İstanbul, Marmara’yı etkiler mi deniliyor. Marmara Bölgesindeki faylara stres yüklemiş, stres alanlarını etkilemiş olabilir ama ben KAF’ın kuzey kolumu etkileyeceğini sanmıyorum. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.