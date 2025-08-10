  1. Ekonomim
  Balıkesir depremi sonrası Erdoğan'dan mesaj
Balıkesir depremi sonrası Erdoğan'dan mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de meydana gelen ve bölge illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletti.

Balıkesir depremine ilişkin mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan "İlk andan itibaren ilgili tüm kurumlarımız harekete geçmiş olup gereken adımları atmaktadır. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı. 

