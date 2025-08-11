Balıkesir depremi sonrası Kandilli'den tsunami açıklaması

Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul, Bursa ve İzmir’in de aralarında bulunduğu birçok kentte hissedildi.

Enkazdan çıkarılan 81 yaşındaki bir Nihat Önbaş isimli vatandaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kandilli Rasathanesi, depreme ilişkin kamuoyu bilgilendirmesinde bölgede tsunami riski bulunmadığını duyurdu.

Bilgilendirmede, "10 Ağustos 2025 tarihinde saat 19:53 TSİ'de, Alakır-Sındırgı merkezli, Mw 6.1 büyüklüğünde, sığ odaklı ve normal faylanma özellikli bir deprem meydana gelmiştir" ifadelerine yer verilirken; "Deprem merkezi, Batı Anadolu'nun açılma rejimi içerisinde yer alan aktif faylar ile çevrilidir" denildi.

"420 artçı meydana geldi"

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Balıkesir il sınırları içerisinde Balıkesir, Edremit, Havran-Balya, Yenice- Gönen, Manyas Fay zonları ve Edincik Fayı önemli tektonik yapılardır. İl sınırları dışında ise kuzey-kuzeybatıda Biga-Çan Fay Zonu, Mustafakemalpaşa ve Karacabey; doğu- güneydoğuda Eskişehir-Kütahya Fay Zonları; güneyde Manisa-İzmir ve batıda Midilli- Ege Denizi Fay Zonları bulunmaktadır. Bölgedeki fay parçaları genel olarak KD-GB ve KB- GD doğrultuludur.

11 Ağustos 2025, saat 12:00 itibarıyla bölgede 420 artçı deprem kaydedilmiş olup, bunlardan 13'ü M24.0 büyüklüğündedir.

"Bölgede tsunami riski yok"

KRDAE Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi, deprem aktivitesini 7/24 izlemektedir. Bu depremle ilgili olarak ülkemiz kıyıları için tsunami riski bulunmamaktadır."