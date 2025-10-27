  1. Ekonomim
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Balıkesir'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremle ilgili " Bu horst parçalanıyor" değerlendirmesini yaptı.

Haber Merkezi
Balıkesir depremi sonrası Naci Görür'den açıklama: Bu horst parçalanıyor
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Marmara ile Ege Bölgelerindeki birçok ilde de hissedilen depremin 5,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Naci Görür'den açıklama

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada "Aktaş-Sındırgı/Balklesir’de bir deprem oldu.Bu bölge bir grabenin (Gediz) K horstu. Bu horst parçalanıyor. Zaten parçalanarak üzerinde KKD grabenlerin gelişmiş olduğu horst (Gördes, Demirci, Selendi, Uşak) deprem üreterek parçalamaya devam ediyor. Hasarlı evlerden uzak durun" ifadelerini kullandı.

