Balıkesir depreminde ölen kişi oyuncu Eylül Tumbar'ın amcası çıktı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Enkaz altında kalan Nihat Önbaş hayatını kaybetti

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın enkaz altında kalan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Depremde yaşamını yitiren vatandaşın Nihat Önbaş olduğu öğrenildi.

Oyuncu Eylül Tumbar, yaptığı paylaşımda ''Amcamı kurtaramamışlar, başımız sağolsun." ifadeleri kullandı.

Yardım çağrısında bulunmuştu

Tumbar deprem sonrası yardım çağrısında bulunarak "Akrabalarım, Hamide Önbaş ve Nihat Önbaş Balıkesir depreminde yıkılan binada enkaz altında yardım bekliyor'' ifadelerini kullanmıştı.

Eylül Tumbar kimdir?

Eylül Tumbar, 19 Ağustos 2002 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü'nü bitirdi."Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?" dizisinde canlandırdığı Bambi karakteri ile tanınmaya başladı.

"Kendi Düşen Ağlamaz" dizisindeki rolüyle ismini geniş bir kitleye duyurdu.