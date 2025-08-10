  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Balıkesir depreminde ölen kişi oyuncu Eylül Tumbar'ın amcası çıktı
Takip Et

Balıkesir depreminde ölen kişi oyuncu Eylül Tumbar'ın amcası çıktı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde oyuncu Eylül Tumbar'ın amcası hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Balıkesir depreminde ölen kişi oyuncu Eylül Tumbar'ın amcası çıktı
Takip Et

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Enkaz altında kalan Nihat Önbaş hayatını kaybetti 

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın enkaz altında kalan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Depremde yaşamını yitiren vatandaşın Nihat Önbaş olduğu öğrenildi.

Oyuncu Eylül Tumbar, yaptığı paylaşımda ''Amcamı kurtaramamışlar, başımız sağolsun." ifadeleri kullandı.

Balıkesir depreminde ölen kişi oyuncu Eylül Tumbar'ın amcası çıktı - Resim : 1

Yardım çağrısında bulunmuştu 

Tumbar deprem sonrası yardım çağrısında bulunarak "Akrabalarım, Hamide Önbaş ve Nihat Önbaş Balıkesir depreminde yıkılan binada enkaz altında yardım bekliyor'' ifadelerini kullanmıştı.

Eylül Tumbar kimdir?

Eylül Tumbar, 19 Ağustos 2002 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü'nü bitirdi."Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?" dizisinde canlandırdığı Bambi karakteri ile tanınmaya başladı.

"Kendi Düşen Ağlamaz" dizisindeki rolüyle ismini geniş bir kitleye duyurdu.

AFAD ve MTA güncelledi: Türkiye'de deprem riski en düşük 20 şehir açıkladı! Hemen kontrol edin...AFAD ve MTA güncelledi: Türkiye'de deprem riski en düşük 20 şehir açıkladı! Hemen kontrol edin...Gündem

 

45 il ve 110 ilçe deprem riski altında! Eviniz fay hattı üzerinde mi? AFAD tek tek açıkladı45 il ve 110 ilçe deprem riski altında! Eviniz fay hattı üzerinde mi? AFAD tek tek açıkladıGündem

 

Gündem
CHP Genel Başkanı Özel: Silah susacaksa adres Meclistir dedik
CHP Genel Başkanı Özel: Silah susacaksa adres Meclistir dedik
'Artçılar 5,2 büyüklüğüne ulaşabilir' Afet Yönetim Uzmanı Doç. Dr. Özmen uyardı
'Artçılar 5,2 büyüklüğüne ulaşabilir' Afet Yönetim Uzmanı Doç. Dr. Özmen uyardı
CHP'li Karasu: Yine deprem yine operatörler çöktü
CHP'li Karasu: Yine deprem yine operatörler çöktü
Süt ürünleri fabrikasında yangın: İki işçi can verdi
Süt ürünleri fabrikasında yangın: İki işçi can verdi
Balıkesir'deki deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı
Balıkesir'deki deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem! 1 can kaybı, 29 yaralı var
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem! 1 can kaybı, 29 yaralı var