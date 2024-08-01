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Balıkesir Erdek'te orman yangını! 4 helikopter ve 3 uçak müdahale ediyor

Balıkesir'in Erdek ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları 100 personel ile beraber karadan ve havadan kapsamlı bir şekilde devam ediliyor.

Haber Merkezi
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Balıkesir Erdek'te orman yangını! 4 helikopter ve 3 uçak müdahale ediyor
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Erdek'te, Mağratepe mevkii olarak adlandırılan bölgedeki ormanlık alanda başlayan yangına yoğun bir şekilde karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor

Yangını kontrol alma çalışmalarında; 12 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 9 araç, 4 helikopter ve 3 uçak kullanılıyor. Yangın, toplam 100 personelin koordineli olarak çalışmasıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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