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Balıkesir Erdek'te orman yangını

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Haber Merkezi
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Balıkesir Erdek'te orman yangını
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Edinilen bilgiye göre, yangın, Erdek ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Bölgeden alev ve dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek Grup Amirliği itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, alevleri kontrol altına almak amacıyla hızla çalışmalara başladı. Yangının daha geniş alanlara yayılmasını önlemek için ekiplerin bölgede yürüttüğü havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Balıkesir Erdek'te orman yangını - Resim : 1

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