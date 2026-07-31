Balıkesir Gömeç'te 3 gündür süren yangınla ilgili 2 kişi tutuklandı
Balıkesir Valiliği, Gömeç'te 3 gündür süren yangına dair 2 kişinin tutuklandığını açıkladı.
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Açıklamada, "Yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmada, yangının, O.G. ve M.Y. isimli şahısların evinin bahçesinde kaynak yaptığı esnada çıkan kıvılcımdan başladığı tespit edilmiş olup, şahıslar Burhaniye Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır" denildi.