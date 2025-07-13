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Balıkesir Manyas'ta orman yangını: Havadan müdahale sürüyor

Balıkesir'in Manyas ilçesi Doğancı kırsal mahallesi yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangına havadan müdahale ediliyor.

Haber Merkezi
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Balıkesir Manyas'ta orman yangını: Havadan müdahale sürüyor
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Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait hava unsurları sevk edildi. Yangına, helikopter ve yangın söndürme uçakları ile müdahale ediliyor.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı

Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenilirken, yangının geniş bir alana yayılmasını önlemek amacıyla müdahalenin aralıksız devam ettiği bildirildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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