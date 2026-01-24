Balıkesir Sındırgı 5.1 ile sallandı! Prof. Dr. Üşümezsoy'dan yürek ferahlatan açıklama: 'Sorun görmüyorum'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, CNN Türk'e 5.1'lik depremi değerlendirdi.

Üşümezsoy, "Sındırgı fayının en güneydoğu ucunda deprem oldu. Yazın da o noktalarda deprem olmuştu. O fay yeni bir faya atlamadığı için bir sorun görmüyorum. Rutin devam eden bir olay. Bu depremler bu tarzda olduğu zaman büyük depremi tetiklemez. 6.5 gibi bir deprem yapmaz" dedi.