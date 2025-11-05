Balıkesir Sındırgı "afet bölgesi" ilan edildi

AFAD’ın kararıyla Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, iki kez 6,1 büyüklüğünde depremle sarsılmasının ardından “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edildi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, kararla ilgili yaptığı açıklamada, “Konuşmakla zaman kaybetmedik; devletimizin tüm kurumlarıyla sahada planlı, hızlı ve kararlı bir şekilde çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Hasar tespitleri tamamlandığında, tüm imkânlarımızla sahadaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

“Afet bölgesi ilan edilmeli, ağır hasarlı binalar tehlike yaratıyor”

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, "Sındırgımızın bir an önce kararname ile güvence altına alınması lazım. Sındırgı afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor. Şu an, metruk binalarımızda, ağır hasar alan binalarımızda hasarlar vardır" demişti. 6.1 büyüklüğündeki ilk deprem tarihi olan 10 Ağustos’tan bu yana Sındırgı'da 15 bin 300'den fazla artçı sarsıntı kaydedilmişti.