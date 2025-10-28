Balıkesir Sındırgı depreminde ev beşik gibi sallandı: İşte o görüntüler (Video)
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim'de saat 22.48'de meydana gelen 6,1 büyüklüğünde meydana gelen depremde bir evin beşik gibi sallandığı anlar dış cepheden güvenlik kamerasına yansıdı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli meydana gelen deprem saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Depremin olduğu anlarda, kayıtta olan kameralarda müstakil bir evin beşik gibi sallanması dikkat çekti.
Saatler 22,48'i gösterdiğinde evin ilk olarak elektrikleri kesilirken, şiddetle sallanan ev korku filmlerini aratmadı.
