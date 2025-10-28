  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Balıkesir Sındırgı depreminde ev beşik gibi sallandı: İşte o görüntüler (Video)
Takip Et

Balıkesir Sındırgı depreminde ev beşik gibi sallandı: İşte o görüntüler (Video)

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim'de saat 22.48'de meydana gelen 6,1 büyüklüğünde meydana gelen depremde bir evin beşik gibi sallandığı anlar dış cepheden güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Balıkesir Sındırgı depreminde ev beşik gibi sallandı: İşte o görüntüler (Video)
Takip Et

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli meydana gelen deprem saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Depremin olduğu anlarda, kayıtta olan kameralarda müstakil bir evin beşik gibi sallanması dikkat çekti.

Saatler 22,48'i gösterdiğinde evin ilk olarak elektrikleri kesilirken, şiddetle sallanan ev korku filmlerini aratmadı.



Gündem
Hukuk üstünlüğü endeksi: Türkiye, 10 yılda 38 sıra geriledi
Hukuk üstünlüğü endeksi: Türkiye, 10 yılda 38 sıra geriledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi göz ardı edilemez bir ülke haline getirdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi göz ardı edilemez bir ülke haline getirdik
3 ay önce evlendiği karısını döven ilçe emniyet müdürü tutuklandı
3 ay önce evlendiği karısını döven ilçe emniyet müdürü tutuklandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan’a gitti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan’a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ALTAY Tankı' teslim törenine Togg'un limuzin modeli ile geldi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ALTAY Tankı' teslim törenine Togg'un limuzin modeli ile geldi!
Gıda Dedektifi'nin X hesabı mahkeme kararıyla kapatıldı
Gıda Dedektifi'nin X hesabı mahkeme kararıyla kapatıldı