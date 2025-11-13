  1. Ekonomim
Balıkesir Sındırgı'da 3 ayda 17 bin deprem kaydedildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, son üç ayda adeta yer altında hareketli günler geçirdi. 8 Ağustos-13 Kasım 2025 tarihleri arasında bölgede toplam 17 bin 1 deprem kaydedildi.

Verilere göre depremlerin büyük çoğunluğu düşük şiddetli olsa da, hareketliliğin yoğunluğu dikkat çekti.

Uzmanlar, bu denli yüksek sayıdaki mikro ve küçük ölçekli depremlerin genellikle fay hatları üzerindeki stres birikiminin göstergesi olabileceğine dikkat çekiyor. Sındırgı ve çevresinde son dönemde yaşanan yer sarsıntılarının, bölgedeki aktif fayların hareketliliğini ortaya koyduğu belirtiliyor.

Son 3 ayda kaydedilen depremler ise şu şekilde:
0.0 – 1.0 büyüklüğü arasında: 959 deprem
1.0 – 2.0 büyüklüğü arasında: 12 bin 80 deprem
2.0 – 3.0 büyüklüğü arasında: 3 bin 304 deprem
3.0 – 4.0 büyüklüğü arasında: 578 deprem
4.0 – 5.0 büyüklüğü arasında: 78 deprem
6.0 – 7.0 büyüklüğü arasında ise 2 deprem meydana geldi.

