Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha!
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 20:08'de 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkez üssü Sındırgı ilçesi olarak tespit edilen deprem, yerin 9.62 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 7, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-09-07
Saat:20:08:19 TSİ
Enlem:39.17917 N
Boylam:28.16694 E
Derinlik:9.62 km
Detay:https://t.co/HgWMp0mM4l@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi