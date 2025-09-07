  1. Ekonomim
Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha!

AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 20:08'de 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Sındırgı ilçesi olarak tespit edilen deprem, yerin 9.62 kilometre derinliğinde meydana geldi. 

