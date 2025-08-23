  1. Ekonomim
Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Balıkesir Sındırgı sallanmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre saat 10.46'da Sındırgı merkezli bir deprem meydana geldi. 3.6 büyüklüğündeki depremin derinliği 7.16 olarak kaydedildi.

