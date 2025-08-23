Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Balıkesir Sındırgı sallanmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre saat 10.46'da Sındırgı merkezli bir deprem meydana geldi. 3.6 büyüklüğündeki depremin derinliği 7.16 olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 23, 2025
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-23
Saat:10:46:17 TSİ
Enlem:39.17833 N
Boylam:28.17222 E
Derinlik:7.16 km
Detay:https://t.co/WtI59PBaX3@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi