Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 12.29'da, 15.03 kilometre derinlikte, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 15.03 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi)
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2026-01-25
Saat:12:29:36 TSİ
Enlem:39.1625 N
Boylam:28.31694 E
Derinlik:15.03 km
