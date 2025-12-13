  1. Ekonomim
Balıkesir Sındırgı'da deprem

AFAD, Balıkesir’in Sındırgı ilçesi merkezli 3,7 büyüklüğünde bir deprem kaydretti.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde bu kez  3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 23.10'de meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Deprem merkezinin yüzeye yakın olması nedene ile sarsıntı diğer ilçelerden de hissedildi.

 