Balıkesir Sındırgı'da deprem
AFAD, Balıkesir’in Sındırgı ilçesi merkezli 3,7 büyüklüğünde bir deprem kaydretti.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde bu kez 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 23.10'de meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Deprem merkezinin yüzeye yakın olması nedene ile sarsıntı diğer ilçelerden de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 13, 2025
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-12-13
Saat:23:10:51 TSİ
Enlem:39.20944 N
Boylam:28.15556 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/frsMuRa2Au@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi