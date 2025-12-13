Balıkesir Sındırgı'da deprem

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde bu kez 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 23.10'de meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Deprem merkezinin yüzeye yakın olması nedene ile sarsıntı diğer ilçelerden de hissedildi.