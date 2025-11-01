Balıkesir Sındırgı'da peş peşe artçı depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Sındırgı'da saat 03.50'de 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. 5.37 kilometre derinlikteki sarsıntıdan 1 dakika sonra 03.51'de bu defa 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin derinliği de 7 kilometre olarak ölçüldü.

10 Ağustos'taki 6.1 büyüklüğündeki depremden 2.5 ay sonra Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, 27 Ekim'de yine aynı büyüklükteki bir depremle sarsılmıştı.