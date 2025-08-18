Balıkesir Sındırgı'da peş peşe depremler
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1'lik depremin üzerinden 10 gün geçti, artçılar devam ediyor. İlçede bu gece art arda 3.7, 3.5 ve 3.9 büyüklüğünde depremler oldu.
Sındırgı'da arçı depremler devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre saat 03.14'te meydana gelen 3.7'lik sarsıntının ardından saat 06.00'da 3.5 ve hemen ardından 3.9 büyüklüğünde deprem oldu.
Depremlerin derinlikleri 5.25 ve 5.54 kilometre olarak kayıtlara geçti.
10 Ağustos'taki 6.1'lik ana şokun ardından Sındırgı merkezli yüzlerce artçı sarsıntı meydana geldi.