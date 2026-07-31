Balıkesir Susurluk’ta orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine yaklaşıyor

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Susurluk ilçesi, kırsal Yıldız Mahallesi’ndeki ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Susurluk ilçesindeki orman yangınına 196 personelle müdahale edildiğini belirtti.

Ustaoğlu, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Susurluk ilçemiz Yıldız Mahallesi kırsalında orman yangını meydana gelmiş olup; 7 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 5 itfaiye aracı, 11 su tankeri, 2 dozer, 2 kepçe, 3 TOMA, 4 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı ve 196 personel ile müdahale edilmektedir" ifadelerine yer verdi.

Alevler yerleşim yerlerine yaklaşıyor

Yangına müdahale çalışmaları, rüzgarın da etkisiyle güçlükle yürütülüyor. Alevler yerleşim yerlerine yaklaşırken 438 nüfuslu Yıldız, 333 nüfuslu Bozen ile 228 nüfuslu Gökçeağaç mahallelerini tahliye ihtimaline karşı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nce 4 otobüs, Susurluk Belediyesi tarafından 4 minibüs bölgeye yönlendirildi.

Susurluk Belediye Başkanı Hakan Yıldırım Semizel, “Şu anda mahallelerden tahliye yok. Araçlarımızı tedbir amaçlı bekletiyoruz” dedi.