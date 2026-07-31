  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Balıkesir Susurluk’ta orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine yaklaşıyor
Takip Et

Balıkesir Susurluk’ta orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine yaklaşıyor

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere karadan ve havadan müdahale ediyor. Rüzgar nedeniyle yangın büyüdü, alevler yerleşim yerlerine yaklaştı.

Haber Merkezi
DHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Balıkesir Susurluk’ta orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine yaklaşıyor
Takip Et

Susurluk ilçesi, kırsal Yıldız Mahallesi’ndeki ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 

Balıkesir Susurluk’ta orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine yaklaşıyor - Resim : 1

 

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Susurluk ilçesindeki orman yangınına 196 personelle müdahale edildiğini belirtti.

Balıkesir Susurluk’ta orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine yaklaşıyor - Resim : 2

Ustaoğlu, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Susurluk ilçemiz Yıldız Mahallesi kırsalında orman yangını meydana gelmiş olup; 7 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 5 itfaiye aracı, 11 su tankeri, 2 dozer, 2 kepçe, 3 TOMA, 4 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı ve 196 personel ile müdahale edilmektedir" ifadelerine yer verdi. 

Balıkesir Susurluk’ta orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine yaklaşıyor - Resim : 3

Alevler yerleşim yerlerine yaklaşıyor

Yangına müdahale çalışmaları, rüzgarın da etkisiyle güçlükle yürütülüyor. Alevler yerleşim yerlerine yaklaşırken 438 nüfuslu Yıldız, 333 nüfuslu Bozen ile 228 nüfuslu Gökçeağaç mahallelerini tahliye ihtimaline karşı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nce 4 otobüs, Susurluk Belediyesi tarafından 4 minibüs bölgeye yönlendirildi.

Balıkesir Susurluk’ta orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine yaklaşıyor - Resim : 4

Susurluk Belediye Başkanı Hakan Yıldırım Semizel, “Şu anda mahallelerden tahliye yok. Araçlarımızı tedbir amaçlı bekletiyoruz” dedi.

Balıkesir Susurluk’ta orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine yaklaşıyor - Resim : 5