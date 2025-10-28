  1. Ekonomim
  Balıkesir Valiliği'ne 25 milyon TL yardım ödeneği gönderildi
AFAD:, Balıkesir'de meydana gelen deprem nedeniyle AFAD Başkanlığı tarafından Balıkesir Valiliği’ne 25 milyon TL Afet Acil Yardım Ödeneği gönderildiğini açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılalan açıklamada "Balıkesir'de meydana gelen deprem nedeniyle AFAD Başkanlığı tarafından Balıkesir Valiliği’ne 25 milyon TL Afet Acil Yardım Ödeneği gönderilmiştir. Devletimiz tüm kurumları ve imkanları ile aziz milletimizin yanındadır." denildi. 

