Balıkesir Valiliği’ne 25 milyon TL yardım ödeneği gönderildi
AFAD:, Balıkesir'de meydana gelen deprem nedeniyle AFAD Başkanlığı tarafından Balıkesir Valiliği’ne 25 milyon TL Afet Acil Yardım Ödeneği gönderildiğini açıkladı
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılalan açıklamada "Balıkesir'de meydana gelen deprem nedeniyle AFAD Başkanlığı tarafından Balıkesir Valiliği’ne 25 milyon TL Afet Acil Yardım Ödeneği gönderilmiştir. Devletimiz tüm kurumları ve imkanları ile aziz milletimizin yanındadır." denildi.
Gündem