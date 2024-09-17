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Balıkesir’de 20 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi: 2 gözaltı

Balıkesir’de düzenlenen operasyonda ucuz palm, soya bitkisel yağların içerisine zeytinyağı aroması ve endüstriyel boya katılarak piyasaya sunulan yaklaşık 20 ton sahte zeytinyağı ile 100 kilogram sahte bal ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi
İHA
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Balıkesir’de 20 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi: 2 gözaltı
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda sahte zeytinyağı ve bal ele geçirildi. 

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kişilerin sağlığını tehlikeye sokacak şekilde gıda maddesi üretme yönelik yapılan çalışmalarda, Edremit ilçesinde ikamet eden 2 şüphelinin piyasadan temin ettikleri ucuz palm, soya bitkisel yağların içerisine zeytinyağı aroması ve endüstriyel boya katmak suretiyle kişilerin sağlığını tehlikeye sokacak şekilde sahte zeytinyağı üreterek piyasaya sürdükleri tespit edildi.

Konuyla ilgili şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik 2 adres ve 2 araçta Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince müşterek operasyon düzenlendi.
Yapılan çalışmada piyasa değeri yaklaşık 7 milyon 800 bin TL olan sahte ve sağlığa zararlı 19 bin 500 litre sahte zeytin yağı ve 100 kilogram sahte bal ele geçirildi. Olaya karışan 2 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

 

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