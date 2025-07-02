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Balıkesir'de 3 ilçede arazi ve orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Balıkesir'in Burhaniye, Karesi ve Ayvalık ilçelerinde çıkan arazi ve orman yangınlarına müdahale ediliyor. Ekipler, çalışmalarını havadan ve karadan yürütüyor.

Haber Merkezi
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Balıkesir'de 3 ilçede arazi ve orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Balıkesir'in Burhaniye, Karesi ve Ayvalık ilçelerinde arazi ve orman yangınları çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor. Burhaniye ilçesi Pelitköy Mahallesi'nde, nedeni henüz belirlenemeyen yangın, önce arazide başladı sonra ormanlık alana yayıldı.

Havadan ve karadan müdahale devam ediyor

Karesi ilçesine bağlı Naipli Mahallesi kırsalındaki arazi ile Ayvalık ilçesi 150 Evler Mahallesi Telemenler mevkisindeki yerleşim yerine yakın bölgede bulunan otluk alanda da yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangınların kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale ediyor.

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