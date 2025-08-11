Balıkesir'de ardı ardına 2 deprem

Balıkesir Sındırgı'da artçı depremler devam ediyor. AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19:52'de merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Bu depremin ardından saat 20:13'te Balıkesir’de 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 20.13’te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Sındırgı ilçesi olan depremin derinliği 8.57 kilometre olarak ölçüldü.