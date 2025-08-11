Balıkesir'de ardı ardına 2 deprem
Dün meydana gelen 6.1'lik deprem nedeni ile diken üzerinde oturan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.52'de 4,4 büyüklüğünde, saat 20.13’te de 4.5 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Balıkesir Sındırgı'da artçı depremler devam ediyor. AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19:52'de merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Bu depremin ardından saat 20:13'te Balıkesir’de 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.
AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 20.13’te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Sındırgı ilçesi olan depremin derinliği 8.57 kilometre olarak ölçüldü.