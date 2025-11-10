  1. Ekonomim
AFAD,, Balıkesir'de Sındırgı merkezlİ 4.5 büyüklüğünde bir deprem kaydetti.

Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde deprem
27 Ekim'de Sındırgı'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin artçıları devam ediyor.

AFAD saat 01.16'da Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 01.16'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem kaydetti. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı.

 

