Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde deprem
AFAD,, Balıkesir'de Sındırgı merkezlİ 4.5 büyüklüğünde bir deprem kaydetti.
27 Ekim'de Sındırgı'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin artçıları devam ediyor.
AFAD saat 01.16'da Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 01.16'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem kaydetti. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı.
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-10
Saat:01:06:42 TSİ
Enlem:39.23778 N
Boylam:28.14111 E
Derinlik:11.01 km
