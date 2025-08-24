Balıkesir'de korkutan 3 deprem! İstanbul, İzmir, Bursa'dan hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı (Balıkesir) olan saat 21:58’de 4,8 büyüklüğünde, 22:00’de 4,2 büyüklüğünde ve 22:14'te 4,3 büyüklüğünde 3 deprem kaydedildi.

Depremlerin her üçü de 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD: Olumsuz bir durum bulunmamaktadır

AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 21.58 ve 22.00'de meydana gelen 4.8 ve 4.2 büyüklüğündeki depremler sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.

Bakan Yerlikaya: Tüm ekipler derhal saha taramalarına başlamıştır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremle ilgili "Balıkesir Sındırgı'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeler takip edilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." açıklamasını yaptı.

Balıkesir Valisi Ustaoğlu'ndan açıklama

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Sındırgı ilçemizde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptığı açıklamada "Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerden hissedilen 4.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Psikososyal Destek Ekiplerimiz ivedilikle hazırlıklarını tamamlayarak psikososyal destek çalışmalarına başlamıştır. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun" ifadelerine yer verdi.