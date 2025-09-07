Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem | Belediye Başkanı: Sındırgı’da iki metruk bina yıkıldı

AFAD'ın duyurduğuna göre saat 12:35'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.2 km olarak ölçüldü. Deprem çevre illerde de hissedildi.

Bu depremin ardından yine Sındırgı'da 4.1 ve 3.9 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

İki metruk bina yıkıldı

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, depremin ardından yaptığı açıklamada, “Sındırgı’da iki metruk bina yıkıldı” bilgisini paylaştı. Başkan Sak, yetkililerin olay yerinde inceleme yaptığını ve halkın güvenliği için çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Sak, can ve mal kaybının yaşanmadığını da bildirdi.

"Bu kadar artçı normal değil"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Sındırgı’daki sarsıntıya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ersoy, “6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bu kadar fazla artçı yaşanması normal değil. Özellikle Sındırgı’daki depremlerin Simav fayına taşınması ihtimali tehlikeli bir senaryo” ifadelerini kullandı.

Bölge yakından takip ediliyor

AFAD ve Kandilli Rasathanesi ekipleri bölgede gelişmeleri yakından izliyor. Yetkililer, artçı depremler karşısında vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.

Bakan Yerlikaya: Saha taramalarına derhal başlanmıştır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımda, depremden etkilenen vatandaşlara geçiş olsun dileklerini sundu. Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Balıkesir Sındırgı’da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır."