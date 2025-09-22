Balıkesir'de 5 büyüklüğünde deprem! İstanbul, İzmir, Bursa'da da hissedildi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Bursa, İzmir ve çevre illerden hissedildi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan bilgilere göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesine bağlı Sinandede bölgesinde saat 00:05 sularında 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 21, 2025
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) https://t.co/6dmJt9YK1E
22.09.2025, 00:05:46 TSİ
Büyüklük: 5.0
Derinlik: 7.4 km#Kandilli