  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Balıkesir'de 5 büyüklüğünde deprem! İstanbul, İzmir, Bursa'da da hissedildi
Takip Et

Balıkesir'de 5 büyüklüğünde deprem! İstanbul, İzmir, Bursa'da da hissedildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Bursa, İzmir ve çevre illerden hissedildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Balıkesir'de 5 büyüklüğünde deprem! İstanbul, İzmir, Bursa'da da hissedildi
Takip Et

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan bilgilere göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesine bağlı Sinandede bölgesinde saat 00:05 sularında 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem İstanbul, Bursa, İzmir ve çevre illerden hissedildi.

 

Gündem
TEKNOFEST İstanbul ziyaretçi sayısı belli oldu
TEKNOFEST İstanbul ziyaretçi sayısı belli oldu
İmamoğlu: İktidarın kötü oyunlarına alet olanlar kaybetti
İmamoğlu: İktidarın kötü oyunlarına alet olanlar kaybetti
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza
Erdoğan: Trump ile Suriye hakkında yapacağımız görüşmeler var
Erdoğan: Trump ile Suriye hakkında yapacağımız görüşmeler var
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
AK Parti Sözcüsü Çelik: Tanıma kararları soykırım şebekesine verilmiş güçlü bir cevap
Çelik: Tanıma kararları soykırım şebekesine verilmiş güçlü bir cevap