Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem! Prof. Dr. Okan Tüysüz'den ilk açıklama geldi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 19:53’te 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından açıklanan verilere göre, depremin derinliği 11 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem uzmanı Prof .Dr. Okan Tüysüz, depremle ilgili yaptığı açıklamada "Bu bölge aktif fayların olduğu bir bölge. Daha önce de belirttiğim gibi depremlerin olduğu bir bölge. 6,1 büyüklüğün hasar yaratacak bir deprem olarak kabul edilmez, ülkemizdeki deprem hasar sınırı 6,5 büyüklüğüdür. Kötü yapılmış binalarda hasar olabiliyor. Geniş bir alanda hissedilmesi doğal. 6,1 büyüklüğünü 300 kilometrelik bir bölgede hissedebilecek bir deprem." açıklamasını yaptı.