  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem! Prof. Dr. Okan Tüysüz'den ilk açıklama geldi
Takip Et

Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem! Prof. Dr. Okan Tüysüz'den ilk açıklama geldi

Balıkesir'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Okan Tüysüz'den ilk değerlendirme geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem! Prof. Dr. Okan Tüysüz'den ilk açıklama geldi
Takip Et

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 19:53’te 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından açıklanan verilere göre, depremin derinliği 11 kilometre olarak ölçüldü. 

Deprem uzmanı Prof .Dr. Okan Tüysüz, depremle ilgili yaptığı açıklamada "Bu bölge aktif fayların olduğu bir bölge. Daha önce de belirttiğim gibi depremlerin olduğu bir bölge. 6,1 büyüklüğün hasar yaratacak bir deprem olarak kabul edilmez, ülkemizdeki deprem hasar sınırı 6,5 büyüklüğüdür. Kötü yapılmış binalarda hasar olabiliyor. Geniş bir alanda hissedilmesi doğal. 6,1 büyüklüğünü 300 kilometrelik bir bölgede hissedebilecek bir deprem." açıklamasını yaptı.

Gündem
Naci Görür'den Balıkesir depremi açıklaması: Evlerden bir müddet uzak durun
NACİ GÖRÜR'DEN DEPREM AÇIKLAMASI
6.1'lik depremin ardından Ahmet Ercan'dan ilk açıklama
6.1'lik depremin ardından Ahmet Ercan'dan ilk açıklama
Balıkesir'de deprem sonrası bir bina çöktü
Balıkesir'de deprem sonrası bir bina çöktü
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem! İstanbul, İzmir sallandı
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem! İstanbul, İzmir sallandı
Gözaltına alınan avukat Epözdemir: 'İngiltere’ye giderken yakalandı' paylaşımlarına itibar etmeyin
Gözaltına alınan avukat Epözdemir: 'İngiltere’ye giderken yakalandı' paylaşımlarına itibar etmeyin
Fındıklı Belediye Başkanına saldırı öncesi görüntüler ortaya çıktı! Belediyeye böyle gelmişler
Fındıklı Belediye Başkanına saldırı öncesi görüntüler ortaya çıktı! Belediyeye böyle gelmişler