Balıkesir'de 6,1'lik deprem! Valilikten tatil açıklaması

Balıkesir Valiliği, kentte meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle il genelinde yaz okulları bir gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 10 Ağustos'ta meydana gelen deprem nedeniyle il genelinde eğitim veren yaz okullarının 11 Ağustos Pazartesi günü bir gün süreyle tatil edildiği belirtildi.

Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirilen açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş oldun dilekleri iletildi.

