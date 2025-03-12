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Balıkesir'de bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

Balıkesir'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Merkezi
AA
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Balıkesir'de bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
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Balıkesir'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaptıkları çalışma sonucu İzmir'den Balıkesir'in Havran ilçesine satılmak amacıyla sahte zeytinyağı getirileceği bilgisine ulaştı.

 Bunun üzerine harekete geçen ekipler, bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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