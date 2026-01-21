Balıkesir'de 20 dakika arayla 2 deprem! İstanbul ve Bursa'da da hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan bu akşam peş peşe depremler meydana geldi.



Depremler şu şekilde:

Saat 18.11'de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem, yerin 11,58 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Saat 19.56'da 3,7 büyüklüğünde, hemen ardından saat 19.58'de yine 3,7 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

Gece saatlerinde hareketlilik devam ederken, saat 21.23'te 3,6 büyüklüğünde bir sarsıntı yerin 11 kilometre derinliğinde belirlendi.

Saat 23.11'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedilirken, bu sarsıntının derinliği 11,58 kilometre olarak ölçüldü.

Son olarak saat 23.28'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu son deprem İstanbul, Bursa olmak üzere birçok ilden hissedildi.