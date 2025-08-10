  1. Ekonomim
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde 10'un üzerinde binada yıkım meydana geldi. İlçede çöken bir binadan 2 kişi sağ olarak kurtarıldı.

Balıkesir'de çöken binadan 2 kişi sağ olarak kurtarıldı! İşte o anlar...
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde de hissedildi. Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, deprem nedeniyle 10'un üzerinde bina yıkıldığı ihbarı geldiğini, enkaz altından iki kişinin kurtarılma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

"4 kişiye ulaştık"

Balıkesir Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak "İlçemizde 10 binada yıkım meydana geldi. Yıkılan bir binada 4 kişiye ulaştık, kurtardık, 2 kişiye ulaşmaya çalışıyoruz. Binanın altındaki eczane tamamen yıkıldı. Pek çok mahallede yıkılmalar var. Bazı yerlerden haber alamadık. GSM operatörlerinde sorun yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

