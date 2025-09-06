Balıkesir'de deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Saat 21:15'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde meydana gelen depremin derinliği 5.16 km olarak ölçüldü.
Depremin yüzeye yakın bir noktada meydana gelmesi nedeni ile sarsıntı şiddetli hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 6, 2025
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-09-06
Saat:21:14:46 TSİ
Enlem:39.25639 N
Boylam:28.06917 E
Derinlik:5.16 km
Detay:https://t.co/GoENlsqN7B@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi