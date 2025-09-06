  1. Ekonomim
Balıkesir'de deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Saat 21:15'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde meydana gelen depremin derinliği 5.16 km olarak ölçüldü.

Depremin yüzeye yakın bir noktada meydana gelmesi nedeni ile sarsıntı şiddetli hissedildi.

