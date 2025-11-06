Balıkesir'de deprem! İstanbul, İzmir, Bursa'dan da hissedildi
Balıkesir'in SIndırgı ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, İzmir, Bursa'dan da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19,15'te merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Depremin 9,6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-06
Saat:19:15:42 TSİ
Enlem:39.20833 N
Boylam:28.16472 E
Derinlik:9.6 km
