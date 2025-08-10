Balıkesir'de deprem sonrası bir bina çöktü

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde de hissedildi.

AFAD, saat 19.53'te meydana gelen depremin yerin 11 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı.

Bu depremden 8 dakika sonra saat 20.01'de 4,6 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldi.

Sındırgı'da bir binanın 3 katlı bir binanan yıkıldığı bilgisini verdi.

Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iletişim alt yapısında bir hasar olmadığı kaydedildi.

Ayrıntılar geliyor...