Balıkesir'de depremde yıkılan üç katlı binadan karot örneği alındı
Balıkesir’de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde yıkılan üç katlı binanın enkazından karot numunesi alındı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde yıkılan üç katlı binanın enkazından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevlilerince karot numunesi alındı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri, Camikebir Mahallesi'ndeki kaymakamlığın karşısında bulunan ve depremde yıkılan üç katlı binanın enkazında inceleme yaptı.
Ekipler, yapının kiriş ve kolonlarından karot örneği aldı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde üç katlı bina yıkılmış, enkazda kalan dört kişi arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılmıştı.
Kurtarılanlar arasında bulunan 81 yaşındaki Nihat Önbaş, sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.