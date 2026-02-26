Balıkesir'de düşen F-16'nın Bulgaristan sınırındaki radar izine müdahale için "acil" görevde olduğu açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Balıkesir'de 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının düşmesi ve Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehit olmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hava sahamızın kontrolü ve güvenliği; radar, erken ihbar, elektronik harp ve önleme unsurlarını kapsayan, katmanlı ve entegre bir mimariyle büyük bir fedakarlıkla 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmaktadır.

Radarlarımızda tanımlanan veya tanımlanamayan hava izlerinin teşhis ve takibine yönelik uçaklarımızla alarm reaksiyon görevleri icra edilmektedir.

25 Şubat’ta Bulgaristan sınırımızda tanımlanamayan bir radar izi tespit edilmesi üzerine, alarm reaksiyon görevi kapsamında 2 adet F-16 savaş uçağımız 9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir’den aynı anda kalkış yapmıştır. Savaş uçağımızın biri ile 00.56’dan itibaren telsiz irtibatı ve radar iz bilgisi kesilmiştir.

Derhâl başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucu kaza kırıma uğrayan uçağımızın enkazına ulaşılmıştır. Kahraman pilotumuz uçağı terk etmek için fırlatma sistemini son anda çalıştırdığı tespit edilmiştir. Meydana gelen kazada kahraman pilotumuz şehit olmuştur.

Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin detaylı incelemesi sonrası açıklığa kavuşacaktır. Bu konuda yapılacak resmi açıklamalarımız dışında iddia ve yorumlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize bir kez daha Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz."

İran'daki gelişmeler ve hudut güvenliği

Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısında, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından bazı bilgiler paylaşıldı.

"ABD’nin İran’a saldırması durumunda Türkiye’nin İran'a gireceği" iddiası yalanlandı ve şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye olarak bölgemizdeki tüm ihtilafların barışçıl yollarla çözülmesi ve kalıcı istikrarın tesis edilmesi yönündeki çabalarımız devam etmektedir. Öte yandan, doğabilecek risklere karşı devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli olarak gerekli önlemler alınmaktadır. Bazı basın ve sosyal medya yayınlarında yer alan 'ABD’nin İran’a saldırması durumunda Türkiye’nin de güvenlik gerekçesiyle İran topraklarına girmeyi planladığı' yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

"ABD'nin Suriye'den çekilmesi yakından takip ediliyor"

ABD'nin Suriye'den çekilmesiyle ilgili gelişmelerin de takip edildiğini bildiren Bakanlık şu açıklamayı yaptı:

"Suriye’nin DEAŞ ile Mücadele Koalisyonuna 90’ıncı üye olarak katılması ve hükümetin ülkede otoritesini her geçen gün daha da artırmasının; ABD’nin Suriye’de bulunan askerî varlığını yeniden gözden geçirmesinde etkili olduğu değerlendirilmektedir. ABD’nin Suriye ve Irak’ta ki faaliyetleri bölgedeki tüm gelişmeler gibi devletimizin ilgili birimleri ile koordineli bir şekilde yakından takip edilmektedir."

S-400’lerin Somali'ye gönderileceği iddiası

Bakanlık açıklamanın devamında şu bilgileri paylaştı:

"Somali ile ülkemiz arasında imzalanan anlaşmalar çerçevesinde; Somali Silahlı Kuvvetlerinin teşkilatlanmasına ve terörle mücadelesine destek sağlamak, Somali’nin ekonomik kaynaklarının güvenliğini ve ülkemizin millî çıkarlarını korumak amacıyla yürüttüğümüz faaliyetler kararlılıkla sürdürülmektedir.

Daha önce açıkladığımız üzere, S-400 hava savunma sistemleri Türk Silahlı Kuvvetlerimizin harekât ihtiyaçları doğrultusunda alınmış olup göreve hazır durumdadır. S-400 hava savunma sistemlerinin Somali’de kullanılması yönünde herhangi bir planlama bulunmamaktadır. S-400’lerle ilgili bazı basın yayın organları ile sosyal medyada dönem dönem spekülasyonlar yapılmaktadır. Bu konuda açıklamalarımız dışındaki iddia ve yorumlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir.

NATO tatbikatı

NATO’nun 2026 yılı içerisindeki en geniş kapsamlı ve en yüksek katılımlı fiilî tatbikatı olan Steadfast Dart 2026 başarıyla tamamlanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, yaklaşık 2 bin personel ile iştirak ettiği tatbikatta; stratejik intikal, süratli kuvvet konuşlandırma ve sürdürülebilir lojistik idame kabiliyetini yüksek hazırlık seviyesiyle icra ederek ittifakın kolektif savunma yapısına etkin katkı sağlamıştır.

Tatbikat süresince kara ve deniz unsurlarımız müşterek harekât anlayışıyla görev yapmış; hava savunma, topçu atışları, amfibi ve deniz harekâtı ile komuta-kontrol faaliyetleri başarıyla icra edilmiştir.

TCG Anadolu’dan kalkan Bayraktar TB-3 Silahlı İnsansız Hava Aracımızın gerçekleştirdiği başarılı atış faaliyeti başta olmak üzere, yerli ve millî savunma sanayii ürünlerimizin sahadaki etkin kullanımı, teknolojik yetkinliğimizin ve operasyonel kabiliyetimizin ulaştığı seviyeyi NATO ortamında bir kez daha ortaya koymuştur.

Tatbikata katılan kara unsurlarımız, bugün (26 Şubat) itibarıyla hava ve deniz yoluyla ülkemize geri intikal etmektedir.

Anadolu Türk Deniz Görev Kuvvetimiz ise, 5-20 Mart tarihleri arasında Norveç’te temel deniz harekâtı eğitimlerine yönelik icra edilecek Dynamic Mariner/Joint Warrior/Cold Response-2026 Tatbikatı’na; TCG Anadolu, TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Oruçreis, 1 Amfibi Deniz Piyade Taburu, SAT/SAS timlerimiz, 3 adet Bayraktar TB-3 Silahlı İnsansız Hava Aracı, helikopterler ve çıkarma araçları ile iştirak edecektir.

Tatbikat kapsamında 26 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Rotterdam/Hollanda’ya liman ziyareti yapan Görev Kuvvetimiz, 3-8 Mart tarihleri arasında Southtampton/İngiltere’ye liman ziyareti gerçekleştirecektir.

23 Şubat-6 Mart tarihleri arasında İtalya’da düzenlenen Dynamic Manta Denizaltı Savunma Tatbikatı’na TCG I. İnönü denizaltımız ve bir deniz karakol uçağımız ile katılım sağlanmaktadır

. 28 Şubat-13 Mart tarihleri arasında, Konya’da Şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz Millî Anadolu Kartalı Eğitimi icra edilecek, İspanya ve Almanya’da Ramstein Ambition Hava Savunma Harbi, Kenya’da Justified Accord tatbikatlarına katılım sağlanacaktır.

İsrail'in ateşkes ihlâlleri

Gazze’de, Barış Kurulu’nun faaliyete geçmiş olmasına rağmen İsrail’in ateşkes ihlalleri sürmekte, insani kriz devam etmektedir.

Gazze’nin yeniden inşası ile insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasının hayati önem taşıdığını bir kez daha vurguluyoruz. Ayrıca, İsrail’in ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları hilafına Batı Şeria’da yasa dışı yerleşimleri genişletme çabaları, barış ve istikrarın tesisine zarar vermektedir. Tüm aktörleri, yapıcı bir dil kullanmaya ve sağduyulu hareket ederek iki devletli çözüm hedefine bağlı kalmaya davet ediyoruz."

MSÜ sınavına rekor başvuru

Personel temin faaliyetlerine ilişkin bilgilerin de yer aldığı açıklamada, 1 Mart’ta yapılacak Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) aday belirleme sınavına 645 bin 402 adayın başvuruda bulunduğu bildirildi. Başvuranların 340 bin 513’ünün kadın adaylardan oluşması, Bakanlık tarafından memnuniyetle karşılandı.

Açıklamada ayrıca, Hocalı Katliamı'nın 34’üncü yılı dolayısıyla Azerbaycan halkına taziye dilekleri iletilirken, Bosna Hersek’in yaklaşan Bağımsızlık Günü de kutlandı.